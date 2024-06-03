EMEKLİYE 18 BİN LİRA | Promosyonda haziran fırsatı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Bankaların promosyon rekabeti Haziran ayında da sürüyor. Pek çok banka yeni kampanyalarını duyurdu. Söz konusu kampanyalarda emekliye ek ödemelerle toplamda 27 bin lira veren bile var. Peki hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek ödeme hangi bankalarda? Yüksek promosyon için hangi şartlar aranıyor? İşte detayları...
Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında fırsatlar sürüyor. Bankaların pek çoğu Haziran ayı kampanyalarını açıkladı. Buna göre bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında taban promosyon tutarını öderken, bazıları da tutarı artırıyor. Emekliler, seçtiği bankaya göre hiç şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabilirken, ek koşullarla tutar 18 bin liraya kadar çıkıyor.
TUTAR DAHA DA ARTAR MI?
Bazı emekliler promosyonlarını güncelledi. Bazıları da 'Ödemeler daha da artar' düşüncesiyle bekliyor. Önümüzdeki dönemde daha yüksek tutarların görüleceği, 20 bin lira seviyelerine çıkılabileceği beklentileri bulunuyor. Henüz Haziran kampanyalarını açıklamayan bankalar bulunuyor. Bu bankaların kampanyaları merakla bekleniyor. Bazı bankalar da ay içerisinde kampanyalarında değişiklik yapabiliyor.
KİMLER TEMMUZ'U BEKLEMELİ?
Bazı emeklilerin aylıkları ise tam sınırda bulunuyor. Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçebilecek olan emekliler, dul ve yetimlerin, bekleyerek daha yüksek promosyon alma imkanı bulunuyor.