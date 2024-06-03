EMEKLİYE 18 BİN LİRA | Promosyonda haziran fırsatı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

1 Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında fırsatlar sürüyor. Bankaların pek çoğu Haziran ayı kampanyalarını açıkladı. Buna göre bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında taban promosyon tutarını öderken, bazıları da tutarı artırıyor. Emekliler, seçtiği bankaya göre hiç şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabilirken, ek koşullarla tutar 18 bin liraya kadar çıkıyor.

2 TUTAR DAHA DA ARTAR MI?

Bazı emekliler promosyonlarını güncelledi. Bazıları da 'Ödemeler daha da artar' düşüncesiyle bekliyor. Önümüzdeki dönemde daha yüksek tutarların görüleceği, 20 bin lira seviyelerine çıkılabileceği beklentileri bulunuyor. Henüz Haziran kampanyalarını açıklamayan bankalar bulunuyor. Bu bankaların kampanyaları merakla bekleniyor. Bazı bankalar da ay içerisinde kampanyalarında değişiklik yapabiliyor.

