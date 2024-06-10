1 alana 1 bedava devam ediyor! 10-13 Haziran A101 aktüel kataloğu! O ürüne tam 100 TL indirim geldi

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101, 13 Haziran 2024 tarihli Aldın Aldın kataloğunu yayınladı. Bu güncel katalogda, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, çocuk oyuncaklarından ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler sizi bekliyor. Hem evinizin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bütçenizi sarsmayacak fırsatları kaçırmamak için A101 Aldın Aldın kataloğuna göz atmayı unutmayın!
Bu güncel katalogda, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, çocuk oyuncaklarından ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler sizi bekliyor.
10-13 HAZİRAN 2024 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
10 TL ALIŞVERİŞTE 100 TL İNDİRİM
1 KG PİLAVLIK PİRİNÇ 39,90 TL
24'li ORKİD PED 89,90 TL
1 ALANA 1 BEDAVA KAPMANYALARI