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İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri! Bayram ikramiyesini kim ne zaman alacak?

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri başladı. Bugün memur emeklileri, yarın da Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini alıyor. SSK emeklilerinin ödemeleri ise 3 günde tamamlanacak. SSK emeklilerinin bayram ikramiyelerinin maaş ödeme gününe göre yatırılma tarihlerini TAKVİM açıklıyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 16:00 Güncelleme 10 Haziran 2024, 16:00
İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri! Bayram ikramiyesini kim ne zaman alacak? 1

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Emekli Sandığı'ndan (4c) aylık alan emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün aldı.

İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri! Bayram ikramiyesini kim ne zaman alacak? 2

Yarın da Bağ-Kur yani esnaf emeklileriyle dul ve yetimlerine bayram ikramiyeleri yatırılacak.

İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri! Bayram ikramiyesini kim ne zaman alacak? 3

SSK'dan aylık alan emekliler dul ve yetimler ise 12-13-14 Haziran'da ikramiyelerini hesabında görecek. SSK emeklilerinin ikramiye ödemeleri 3 günde yapılırken, ayın 14'ünde tüm hak sahipleri paralarını almış olacak.

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