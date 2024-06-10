1 Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Emekli Sandığı'ndan (4c) aylık alan emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün aldı.

2 Yarın da Bağ-Kur yani esnaf emeklileriyle dul ve yetimlerine bayram ikramiyeleri yatırılacak.