Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri başladı. Bugün memur emeklileri, yarın da Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini alıyor. SSK emeklilerinin ödemeleri ise 3 günde tamamlanacak. SSK emeklilerinin bayram ikramiyelerinin maaş ödeme gününe göre yatırılma tarihlerini TAKVİM açıklıyor...
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Emekli Sandığı'ndan (4c) aylık alan emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün aldı.
Yarın da Bağ-Kur yani esnaf emeklileriyle dul ve yetimlerine bayram ikramiyeleri yatırılacak.