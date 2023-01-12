1-2 yıl başlangıcı geriye çekecek! 3600-4500-5400 gün kazancıyla EYT'li-EYT'siz kısmi emeklilik! 09/1999 ~ 12/2008 sigorta + 10+15 yıl erken emeklilik! Staj avantajlı...

Ülkemizde yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş geçmişine bakılırsa kimi zaman düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. 15 yıl sigorta süresini dolduran kişiler erken emeklilik hakkını elde edebilecek. Ancak bunun için tüm şartlara dikkat etmek gerekiyor. 5.400 gün ya da 15 yıl Bağ-Kur sigortalıları ve memurlar için önemli. Aynen SSK'lılarda olduğu gibi BağKur sigortalıları yani kendi işini yapanlar veya şirket ortaklarıyla memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkına sahipler. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte kısmi emeklilik şartları hakkında detaylar!