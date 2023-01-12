1-2 yıl başlangıcı geriye çekecek! 3600-4500-5400 gün kazancıyla EYT'li-EYT'siz kısmi emeklilik! 09/1999 ~ 12/2008 sigorta + 10+15 yıl erken emeklilik! Staj avantajlı...
EYT'de tüm şartlar netleşti ve Meclis'e geleceği tarih merakla bekleniyor. Tam emeklilik için primi eksik olanlar 3600-5400 prim formülüyle erken emekli olabilecek. Prim eksik ise 3600-5400 günü tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılacak. 3600 gün yani 10 yıllık primi olan kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmuşsa emeklilik yolu açılacak. Peki, kimler kısmi emeklilik şartlarından yararlanabilir? EYT'liler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecek mi? İşte son gelişmeler ve şartlar...
Ülkemizde yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş geçmişine bakılırsa kimi zaman düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. 15 yıl sigorta süresini dolduran kişiler erken emeklilik hakkını elde edebilecek. Ancak bunun için tüm şartlara dikkat etmek gerekiyor. 5.400 gün ya da 15 yıl Bağ-Kur sigortalıları ve memurlar için önemli. Aynen SSK'lılarda olduğu gibi BağKur sigortalıları yani kendi işini yapanlar veya şirket ortaklarıyla memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkına sahipler. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte kısmi emeklilik şartları hakkında detaylar!
EYT'liler, kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin 8 Eylül 1999 tarihindeki koşullarla kısmi emeklilik hakkından yararlanacaklarını söyledi. Kanun teklifinde farklı bir düzenlemeye gidilmez ise EYT'lilerin kısmi emeklilik hakkı şu şekilde;
SSK: 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.
BAĞ-KUR: 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.
3600 Günden Emekli Olma Şartları
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı (4/a, 4/b, 4/c) kapsamında kabul edilen sigortalıların emekli olmaları amacıyla en mühim koşul sigorta başlangıç tarihi olarak görülüyor.