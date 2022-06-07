0,99 faizle Isı yalıtım kredisi müjdesi! 60 ay vade imkanı azami 50 bin TL! Yalıtım sözleşmesinin ibrazı ve Enerji Kimlik Belgesi ile o bankalardan...

Isı yalıtım kredisi verilecek. Detaylar son dakika belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge düzenlemesinin yanı sıra ısı yalıtım kredisinden de bahseden Erdoğan 0,99 faiz ve 60 ay vade ile Isı yalıtım kredisi verileceğini duyurdu. Evine ısı yalıtım yaptırmak isteyenler de hangi bankalardan Isı yalıtım kredisi alabileceklerini araştırmaya başladı. Peki Isı yalıtım kredisi başvuru nereye, nasıl yapılır? Isı yalıtım kredisi şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...