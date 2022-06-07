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Haberler Ekonomi Hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi

Hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge açıklaması Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından geldi. Ek gösterge çalışması tüm memurları etkileyecek şekilde düzenlendi. Peki hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? Memur maaşlarına 3600 ek gösterge nasıl yansıyacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi

takvim.com.tr
07.06.2022 15:30 - Son Güncelleme: 07.06.2022 16:06
Hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi

Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği 3600 ek gösterge açıklaması dün Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, ek göstergenin tüm memurları kapsadığını söyleyerek "Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz" dedi.

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Hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz.

Hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi

Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

Hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi

Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır.

Hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi

Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.

Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.

Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

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