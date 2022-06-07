Hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge açıklaması Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından geldi. Ek gösterge çalışması tüm memurları etkileyecek şekilde düzenlendi. Peki hangi meslek ne kadar 3600 ek gösterge alacak? Memur maaşlarına 3600 ek gösterge nasıl yansıyacak? İşte meslek meslek 3600 ek göstergenin emekli maaşına ve ikramiyeye etkisi
07.06.2022 15:30 - Son Güncelleme: 07.06.2022 16:06
Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği 3600 ek gösterge açıklaması dün Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, ek göstergenin tüm memurları kapsadığını söyleyerek "Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz" dedi.
Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.
Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.
Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.