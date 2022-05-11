0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 120 ay 2 milyon geri ödeme taksitleri ne kadar? İşte konut destek paketi detayları
9 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan hammadde fiyatlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak yükselin konut fiyatlarına ilişkin müjdesini verdi. Erdoğan, düşük faizli konut kredisi hizmetinin yolunu açtı. İşte yeni konut kredisi paketlerine ilişkin ayrıntılar
Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan bütün başlıkların yüksek oranlarda zamlara şahitlik etmesine sebep olmuştu. Yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerden birisi ise emlak sektörü oldu. Hammaddelerin fiyat artışları ve diğer ekonomik sebeplere bağlı olarak yükselen ikinci el ve sıfır konut fiyatları, kendi evlerinin sahibi olmak isteyen vatandaşların birikimlerinin yetersiz kalmasına neden oldu.
2'inci Kredi Paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen ikinci konut kredisi paketine göre 1 Nisan tarihi öncesinde açılmış olan döviz hesaplarında veya sahip olunan fiziki altın tutarlarında, satın alınmak istenen birinci el veya ikinci el konutun yarı fiyatını yakalayabilen vatandaşlara, 10 yıl vade ve yüzde 0,89 faiz oranı ile kredi hizmeti sunulacağı bildirildi. Söz konusu ikinci kredi paketinin TL'nin değerini arttırma amacına da hizmet edeceği açıklandı.