0,99 - 0,89 120 ay vade Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi paketleri bomba! Kiracılık mefta oldu! Faiz oranı 0,89'u gördü! 178 bin TL cepte kalacak!

Başkan Erdoğan'ın ev alacaklar için sunduğu 3'lü destek paketinin tüm detayları belli oldu. Ev alacak kişiler için kredi faizi yüzde 0.89-0.99'a çekilirken, inşaat sektörü desteklenerek konut arzı artırılacak. Buna göre, 1 milyon lira kredi çeken biri, 178 bin lira daha az ödeyecek. Peki, 10 yıl vade için kredilere ne kadar ödenecek? Vatandaş ne kazanacak? İlk evini alan nasıl desteklenecek? İşte krediye göre ödeme tablosu haberimizde...