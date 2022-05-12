0,99 - 0,89 120 ay vade Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi paketleri bomba! Kiracılık mefta oldu! Faiz oranı 0,89'u gördü! 178 bin TL cepte kalacak!
Konut fiyatları son günlerde gündemden düşmüyor. Son dönemde konut fiyatlarında rekor yükselişler yaşandı. Bu şartlarda ev sahibi olmak zorlaşınca bir kredi paketi devreye alındı. Başkan Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı sonrasında hem vatandaşa hem inşaatçıya yönelik paketi açıkladı. Ev alacak kişiler için kredi faizi yüzde 0.89-0.99'a çekilirken, inşaat sektörü desteklenerek konut arzı artırılacak. Peki, 10 yıl vade için kredilere ne kadar ödenecek? Vatandaş ne kazanacak? İlk evini alan nasıl desteklenecek? İşte krediye göre ödeme tablosu haberimizde...
Başkan Erdoğan'ın ev alacaklar için sunduğu 3'lü destek paketinin tüm detayları belli oldu. Ev alacak kişiler için kredi faizi yüzde 0.89-0.99'a çekilirken, inşaat sektörü desteklenerek konut arzı artırılacak. Buna göre, 1 milyon lira kredi çeken biri, 178 bin lira daha az ödeyecek. Peki, 10 yıl vade için kredilere ne kadar ödenecek? Vatandaş ne kazanacak? İlk evini alan nasıl desteklenecek? İşte krediye göre ödeme tablosu haberimizde...
■ İLK EVİNİ ALAN NASIL DESTEKLENECEK?
'İlk Evim Konut Finansman Paketi' çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
■ İKİNCİ EL KONUTA DA DESTEK VAR MI?
'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'sinin 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Merkez Bankası'na satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi sağlanacak.