E- Devlet üzerinden hemen denetleyin! SSK - SGK ve Bağkur'luların emeklik maaşı anında kesiliyor! Bu harfler varsa sigortanız iptal olur!
Tek tek açıklandı. SGK resmen harekete geçti. Emeklilik konusunda prim günü yetmeyenler dikkat: Bu hileli sigortalılık SGK doğrultusundan belirlendiğinde, primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor. Vatandaşlardan 'sigortalı göstermek' vaadiyle para alan dolandırıcılar ile ilgili, sahte işyerleri belirleme edildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. İşte konu hakkında detaylar...
12.05.2022 08:54 - Son Güncelleme: 12.05.2022 08:54
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. Vatandaşların çoğu bu konudan haberdar değilç e- Devlet üzerinden kontrol etmezseniz emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. Bu genellikle yakın tarihte emekli olacak kişileri yakından ilgilendiriyor. Eğer hizmet dökümünüzde S,Ş,K gibi harfler varsa, ciddiye alın. İşte konu hakkında bilmeniz gerekenleri haberimizde derledik...
ANLAMLARI NEDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlıyor.