E- Devlet üzerinden hemen denetleyin! SSK - SGK ve Bağkur'luların emeklik maaşı anında kesiliyor! Bu harfler varsa sigortanız iptal olur!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. Vatandaşların çoğu bu konudan haberdar değilç e- Devlet üzerinden kontrol etmezseniz emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. Bu genellikle yakın tarihte emekli olacak kişileri yakından ilgilendiriyor. Eğer hizmet dökümünüzde S,Ş,K gibi harfler varsa, ciddiye alın. İşte konu hakkında bilmeniz gerekenleri haberimizde derledik...