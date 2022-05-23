0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.