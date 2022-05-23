0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Kiradan kurtulup konut sahibi olmak isteyenler Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi ile ilgili müjde vermesinin ardından araştırmalarını hızlandırdı. Tüm illerden vatandaşlar özellikle ve evsahibi olma hayali kuranlar 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi hesaplama!
Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde detayları araştırılan konular arasında yer alan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman? Bankaların 2022 Mayıs sıfır ve ikinci el konut kredisi hesaplama tablosunu haberimizde derledik. 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisinden yararlanma şartlarının neler olduğunu da içeriğimizden öğrenebilirsiniz. Peki 2022 Mayıs ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar!
* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.
* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.
* Bu paketten yalnızca bir kez yararlanılabilecek.
0,89 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
0,89 faizli "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" kullandırım şartları şu şekilde:
* Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.