Memur ve emekli zammında son dakika! Temmuz 2022 memur ve emekli zam oranı netleşiyor! Merkez Bankası açıkladı
Son dakika emekli ve memur zam haberi... Temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zammı haberlerine döndü. Enflasyon oranında yaşanan artışla beraber emekli ve memurlar zam için geri sayıma başlarken, yapılan hesaplamalar da netleşmeye başladı. Yılın ilk 4 ayının enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanırken, mayıs ayının sona ermesine birkaç gün kala Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon tahmini geldi. Peki mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon oranına göre emekli ve memur temmuz zammı hesabı ne kadar olacak? Emekli ve memura Temmuz 2022 zam oranları ne? Memur taban aylıkları ne kadar olacak? En düşük emekli ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar ve kalem kalem maaş hesaplama...
23.05.2022 11:43 - Son Güncelleme: 23.05.2022 12:48