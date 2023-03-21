0,79-0,99-1,39 faiz oranı keyiflendirecek! Az önce müjde duyuruldu! Mart-Nisan 2023 KONUT-TAŞIT kredi faiz oranları TABLOSU! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Kuveyt...

İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte merak edilenler...