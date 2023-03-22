1-2-3-4-5 Nisan 2023 tarihlerinde... SSK, Bağkur, 4C, EYT'liye şimşek gibi 9.800 TL ödeme!

Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açmaya başladı. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 10.000 liraya kadar yükseldi. Bazı ek ödemelerle birlikte bu tutar daha da artıyor. İşte 2023 Mart-Nisan ayı banka banka ödemelerde son durum...