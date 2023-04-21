0.74'lük kredi hangi bankalarda? YARISI BİZDEN Kampanyası 2+1, 3+1 ÖDEME PLANI! %10 peşin 5.625 TL 120 ay vadeli EV SAHİBİ olun! 1.250.000 TL'ye...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde peş peşe müjdeleri duyurdu. İstanbul'da yapılacak 1.5 milyon konutun yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan vatandaşa sevindiren haberi verdi. Buna göre kentsel dönüşümde maliyetin yarısını devlet karşılayacak. 2+1, 3+1 dairelerin örnek ödeme planlarını sizler için derledik. İşte 10 yıl vadeli 0.74'lük kredi detayları ve tüm merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm projesine dair müjdeleri tek tek duyurdu. Yarısı Bizden Kampanyası ile konut maliyetinin yarısının ödeneceğini duyuran Başkan Erdoğan ödeme planını açıkladı. İşte Yarısı Bizden Kampanyası ödeme detayları...
YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI
Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak."