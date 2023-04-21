0.74’lük kredi hangi bankalarda? YARISI BİZDEN Kampanyası 2+1, 3+1 ÖDEME PLANI! %10 peşin 5.625 TL 120 ay vadeli EV SAHİBİ olun! 1.250.000 TL’ye...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak."