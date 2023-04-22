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Haberler Ekonomi Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! EYT'li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! EYT'li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Kısmi emeklilik, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanların, çalışma hayatına devam ederken kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir haktır. Bu şekilde, emekli olmak için belirli bir yaşa kadar beklemek zorunda kalmazlar. Kısmi emeklilik, çalışanların emekliliklerine yönelik maddi kaygılarını azaltırken, çalışmalarını da sürdürmelerini mümkün kılar. Kısmi emeklilik hakkı kazanmak için, çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşmaları gerekmektedir. Bu yaş ve prim gün sayısı, her yıl değişebilmektedir.

takvim.com.tr
22.04.2023 11:10 - Son Güncelleme: 22.04.2023 11:11
Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi son yılların en tartışmalı konularından biridir. Bazı insanlar, yıllarca çalışmalarına rağmen EYT düzenlemesinden faydalanamazlar. Ancak, bu durumda olanlar için bir alternatif var: kısmi emeklilik hakkı. Kısmi emeklilik, çalışanların yaşlarına bakılmaksızın, belirli bir yaşa kadar devam eden çalışmalarına devam etmelerine olanak tanıyan bir emeklilik sistemidir. Bu sistemde, çalışanlar işlerine devam ederken aynı zamanda emekli maaşı da almaya başlarlar.

Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Kısmi Emeklilik Hakkı Kimlere Verilir?

Kısmi emeklilik hakkından, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayanlar yararlanabilir.

Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Sosyal güvence açısından, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar kısmi emeklilik hakkından faydalanabilirler. Ancak, bu hakka sahip olmak için çalışanların 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaları gerekmektedir.

Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Kısmi Emeklilik Hakkı Nasıl Başvurulur?

Kısmi emeklilik hakkından faydalanmak isteyenler, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunmalıdırlar. Başvuru için, SGK'ya dilekçe yazıp, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız.

Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Başvurunuzun işleme alınabilmesi için, gereken belgeleri de başvuru dosyanıza eklemelisiniz. Başvuru sırasında, işlemlerinizin ne kadar sürede tamamlanacağına dair size bilgi verilecektir.

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