Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! EYT'li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...
Kısmi emeklilik, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanların, çalışma hayatına devam ederken kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir haktır. Bu şekilde, emekli olmak için belirli bir yaşa kadar beklemek zorunda kalmazlar. Kısmi emeklilik, çalışanların emekliliklerine yönelik maddi kaygılarını azaltırken, çalışmalarını da sürdürmelerini mümkün kılar. Kısmi emeklilik hakkı kazanmak için, çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşmaları gerekmektedir. Bu yaş ve prim gün sayısı, her yıl değişebilmektedir.
22.04.2023 11:10 - Son Güncelleme: 22.04.2023 11:11
Yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi son yılların en tartışmalı konularından biridir. Bazı insanlar, yıllarca çalışmalarına rağmen EYT düzenlemesinden faydalanamazlar. Ancak, bu durumda olanlar için bir alternatif var: kısmi emeklilik hakkı. Kısmi emeklilik, çalışanların yaşlarına bakılmaksızın, belirli bir yaşa kadar devam eden çalışmalarına devam etmelerine olanak tanıyan bir emeklilik sistemidir. Bu sistemde, çalışanlar işlerine devam ederken aynı zamanda emekli maaşı da almaya başlarlar.
Kısmi Emeklilik Hakkı Kimlere Verilir?
Kısmi emeklilik hakkından, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayanlar yararlanabilir.