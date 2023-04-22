Bu şartlarla emeklilikten faydalanabilirsiniz! EYT’li olamayanlar, kılpayı kaçıranlar şimdi bakın! Tek tek açıklandı! 15 yıl, 3600 gün...

Yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi son yılların en tartışmalı konularından biridir. Bazı insanlar, yıllarca çalışmalarına rağmen EYT düzenlemesinden faydalanamazlar. Ancak, bu durumda olanlar için bir alternatif var: kısmi emeklilik hakkı. Kısmi emeklilik, çalışanların yaşlarına bakılmaksızın, belirli bir yaşa kadar devam eden çalışmalarına devam etmelerine olanak tanıyan bir emeklilik sistemidir. Bu sistemde, çalışanlar işlerine devam ederken aynı zamanda emekli maaşı da almaya başlarlar.