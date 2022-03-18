👔 İŞKUR 92 BİN devasa işçi alımı yapıyor! Deneyim şartsız en az 4.253 TL maaşla işbaşı garantili! 18- 53 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik...

İŞKUR en az ilköğretim mezunu 92 bin personel arıyor. İŞKUR Mart ayında çeşitli meslek grupları için toplamda 92 bin personel alımı yapılacağı duyurdu. Başvuru yapacak adaylar online olarak katılım sağlayabiliyor. Başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu, KPSS puan şartı ve mesleki yeterliliği gösteren sertifika belgesi bulunuyor. İşte 2022 İŞKUR 92 bin personel alımı kadrolar ve başvuru şartları!