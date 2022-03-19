📢 Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor! 300 TL aylık promosyon fırsatı! 💸 EGM maaşlara ek ödeme yapacak! Her 6 ayda bir ise...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 300 TL aylık promosyon fırsatını duyurdu ve gündemde büyük ilgi görerek detaylar araştırılmaya başlandı. Binlerce memuru yakından ilgilendiriyor ve yararlanmak isteyenler şartların neler olduğunu öğrenmeye çalışıyor. EGM maaşlara ek ödeme yapacak ve Vakıfbank ile anlaşmaları doğrultusunda tüm Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanlarına bu ödemeler yapılacak. İşte ilave promosyon ödemesine ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.