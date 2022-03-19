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Haberler Ekonomi 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç! Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı!

32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç! Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı!

Bankaların günlük kazandıran 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında ise ilgi çığ gibi büyüyor. Yüksek hoş geldin faizleri sayesinde birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip avantajlar sağlayan bankalar hala faiz yarışına devam ediyorlar. Mevduat faiz oranlarında görülen avantajlı oranlardan yararlanarak TL birikiminizi en kısa vadede katlamaya hemen başlayabilirsiniz. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren o bankalar

takvim.com.tr
19.03.2022 08:15 - Son Güncelleme: 19.03.2022 08:15
32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç! Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı!

TL'nin yabancı para karşısında yaşadığı değer kayıbı sonrasında başlayan yeni ekonomik uygulamalar dilenen başarıya tam manasıyla ulaşamadı. Kur korumalı TL mevduat sisteminde görünen çelişkilerin sonrasında yeni tartışmalar da gün yüzüne çıkıyor. Vatandaşlar ise birikimlerini güvenilir şekilde değerlendirebilecekleri bankaları incelemeye devam ediyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç! Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı!

👉TL Mevduat Hesaplarında En Yüksek Oranlar!

32 günlük en yüksek faiz veren bankalar ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel oranları araştırmaya başladılar.

32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç! Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı!

32 günde en yüksek faiz getirisine sahip hesaplar ile mevduat birikimlerini katlamak isteyenlere avantajlı oranlar sunulmaya devam ediyor. Ayrıca birçok avantajlı vadeli hesap fırsatları da ilgili mevduat hesapları ile kullanılabilmektedir.

32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç! Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı!

👉En yüksek mevduat faizi veren 5 banka ve oranları ise şöyle:

  • 👉Alternatif Bank VOV Hesap: %25,50
  • 👉Fibabanka Kiraz Hesap: %20,50
32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları katlanıyor! Aylık 2.561 TL net kazanç! Faiz Cuma kapanışında şaha kalktı!
  • 👉Burgan Bank ON Hesap: %20,25
  • 👉ING Bank e – Turuncu Hesap: %19
  • 👉Denizbank E – Mevduat Hesap: %18,75

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