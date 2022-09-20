📢 Akaryakıtta peş peşe İNDİRİM! Sıra motorinde! Bu gece başlıyor! ⛽ İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyat lisesi...
Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolar kurundaki dalgalanma araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturdu. Güncel akaryakıt fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip edilirken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına hafta başı itibarıyla indirim geldi. Peki, 20 Eylül benzin fiyatları ne kadar? 20 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
20.09.2022 09:25 - Son Güncelleme: 20.09.2022 09:25