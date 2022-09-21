Kimler EYT'li, kimler değil? Bu şartları sağlayan SSK, Bağkur, 4C'liler 2023 Şubat'ta ilk maaşı alacak! EYT Türkiye modelinde 2 KRİTER! 10 soruda öğren!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolunu açacak düzenlemenin yıl sonunda yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı akabinde oluşturulan ekip EYT ile ilgili ilk çalışmaları ortaya koydu. Şimdi ilgili bakanlıkların ilgili personeli ile birlikte çalışmalar sürüyor. Tek formülün gündemde olduğu EYT'de maaşlar ve emeklilik şartları merak ediliyor. Yaşa takılan kesim, "Başvurular ne zaman yapılacak? İlk aylık en erken hangi tarihte ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 soruda EYT ile ilgili tüm merak edilenler...