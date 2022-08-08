📢 Araç sahiplerine İNDİRİM müjdesi! O tarihte başlayacak! ⛽ 8 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petroldeki düşüş Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Bu nedenle güncel fiyat listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 8 ağustos güncel akaryakıt fiyatları..