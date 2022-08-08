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Haberler Ekonomi 📢 Araç sahiplerine İNDİRİM müjdesi! O tarihte başlayacak! ⛽ 8 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatları...

📢 Araç sahiplerine İNDİRİM müjdesi! O tarihte başlayacak! ⛽ 8 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatları...

Motorin fiyatlarına 1 TL'nin, benzin fiyatlarına ise 2 TL'nin üzerinde indirim gelmesinin ardından güncel fiyatlar merak edildi. Son olarak Temmuz ayında yapılan indirimin ardından bu ay yapılan peş peşe yapılan indirimler vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki, 8 Ağustos güncel benzin fiyatları ne kadar? 8 Ağustos motorin ne kadar? Benzine indirim geldi mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
08.08.2022 14:30 - Son Güncelleme: 08.08.2022 14:33
📢 Akaryakıta peş peşe İNDİRİM şoku! ⛽ 8 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi...

Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petroldeki düşüş Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Bu nedenle güncel fiyat listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 8 ağustos güncel akaryakıt fiyatları..

GALERİ DEVAM EDİYOR
📢 Akaryakıta peş peşe İNDİRİM şoku! ⛽ 8 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi...

BRENT PETROLDA DÜŞÜŞ!

ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 4 Ağustos günü 93,72 dolara kadar geriledi.

📢 Akaryakıta peş peşe İNDİRİM şoku! ⛽ 8 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi...

Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu.

📢 Akaryakıta peş peşe İNDİRİM şoku! ⛽ 8 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

📢 Akaryakıta peş peşe İNDİRİM şoku! ⛽ 8 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi...

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil artışla 225 milyon 300 bin varil oldu.

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