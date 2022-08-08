📢 Araç sahiplerine İNDİRİM müjdesi! O tarihte başlayacak! ⛽ 8 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatları...
Motorin fiyatlarına 1 TL'nin, benzin fiyatlarına ise 2 TL'nin üzerinde indirim gelmesinin ardından güncel fiyatlar merak edildi. Son olarak Temmuz ayında yapılan indirimin ardından bu ay yapılan peş peşe yapılan indirimler vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki, 8 Ağustos güncel benzin fiyatları ne kadar? 8 Ağustos motorin ne kadar? Benzine indirim geldi mi? İşte merak edilenler...
08.08.2022 14:30 - Son Güncelleme: 08.08.2022 14:33
Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petroldeki düşüş Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Bu nedenle güncel fiyat listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 8 ağustos güncel akaryakıt fiyatları..