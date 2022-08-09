A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar?

A101'in bu hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu bomba etkisi yarattı. Güncel kataloğa bakan vatandaşlar şaştı kaldı. A101 zincir marketleri tekne satışı yapıyor. Marin Boat markasına ait kamaralı lüks bir fiber tekne satıldığını duyanlar kataloğu incelemeye başladı. Peki A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...