YÖK'ten kritik karar, onay çıktı! YÖK Başkanı Erol Özvar tarih vererek o illeri açıkladı! Hazırlık, ön lisans, 1,2,3,4,5,6. sınıflar okula...
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası YÖK ve MEB'den peş peşe açıklamalar geldi. MEB'e bağlı okullarda eğitime ara verilirken üniversiteler için ise farklı bir karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından YÖK Başkanı Erol Özvar son durumu paylaştı. Peki üniversiteler açılacak mı, online uzaktan eğitim mi olacak? Özvar, Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. İşte 20 Şubat detayı ve son dakika gelişmeler...
YÖK'ten kritik karar, onay çıktı! YÖK Başkanı Erol Özvar tarih vererek o illeri açıkladı! Hazırlık, ön lisans, 1,2,3,4,5,6. sınıflar okula o tarihte gidecek! Özvar, "2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek. Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek." dedi. Peki hangi illerde üniversiteler ne zaman açılacak? Öte yandan OHAL kapsamındaki illerde bulunan bazı üniversiteler ile eşleştirilecekleri üniversiteler belli oldu. İşte detaylar...
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt geldi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından okullar kapatılmıştı. Bu noktada milyonlarca öğrenci YÖK'ten gelen son dakika açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Son olarak YÖK'ten alınan kararı Erol Özvar şu sözlerle açıkladı:
Buna göre üniversitelerde bahar dönemi 20 şubat'tan itibaren başlıyor. Deprem nedeniyle eğitim, uzaktan eğitim modeli ile yapılacak.
UYGULAMALI KISIMLAR NİSAN AYINDAN SONRAYA BIRAKILDI
Buna göre, derslerin teorik kısmı uzaktan eğitim ile yapılırken, uygulamalı kısımları Nisan ayından sonraya bırakılacak. YÖK, nisan ayında hibrit eğitime geçilip geçilmeyeceğini yeniden değerlendirecek.
Uzaktan öğretime devam kararı alınırsa uygulamalı eğitimler yaz döneminde yapılacak veya güz dönemine ertelenecek.
BAZI UYGULAMALI EĞİTİMLERE YÜZ YÜZE DEVAM EDİLECEK
Uygulama eğitimlerine yüz yüze devam edecek bölümler de var. Bu kapsamda, tıp fakültesinin 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri, diş hekimliği fakültesinin 4. ve 5. sınıf öğrencileri, veteriner fakültesi 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencileri ile YÖK'ün belirlediği bazı programlardaki öğrenciler uygulamalı eğitimlerine yüz yüze devam edecek.
Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler de zorunlu stajlarını işyerlerinde yüz yüze yapacak.