10 ilde okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tek tek açıkladı! Deprem bölgelerinde okul tatili uzatıldı mı?
Türkiye'yi yasa boğan depremler ardından okulların tatil süresinde değişikliğe gidilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer, 10 ildeki okulların durumuna ilişkin değerlendirme sonuçlarını bugün açıklayacak. Peki, 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart'ta mı açılacak, uzatıldı mı? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı yaptı. Bakan Özer, "Önemli olan çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarında buluşturmak." ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağı bugün belli olacak. Peki, 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart'ta mı açılacak, uzatıldı mı? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:
📌Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık.
📌Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.
📌Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.
- 10 il hariç diğer illerde okullar ikinci yarı eğitimine 20 Şubat'ta başlayacak. Deprem bölgesindeki okullarla ilgili çalışma büyük ölçüde tamamlandı mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hasar tespiti çalışmasını titizlikle yürütüyor. 71 ilde eğitim öğretim bugün başlıyor. Deprem bölgesindeki 10 ilimizde de eğitim öğretim faaliyetlerini mümkün olan en kısa sürede başlatmak için tüm ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz.
- Deprem bölgesinde okulu kullanılabilecek durumda olanlar eğitime başlayabilecek mi?
Bu kapsamda 10 ilimizin valileri, milli eğitim müdürleri ve yöneticileriyle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 10 ilde Bakanlığımıza ait okul, yurt, pansiyon gibi 20 bin 868 binadan sadece 24'ü yıkıldı, 83'ü ağır hasar aldı. Deprem bölgesinde eğitim-öğretime 1 Mart tarihine kadar ara verdik. 1 Mart'tan sonra 10 ilde eğitim öğretime il bazlı değil, aynen pandemide yaptığımız gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacak. Sorunu çözülen ilçelerde, bölgelerde eğitim-öğretimi hemen başlatacağız. Bu bölgelerde bazı okullarda depremzedeler kaldığı ve diğer kurumlarımız tarafından da kullanıldığı için o okulları kullanmayacağız. Bu nedenle ikili eğitim seçeneğini aktif kullanacağız. Eğitim-öğretim sadece Çevre Bakanlığı'nın sağlam raporu verdiği okullarda yapılacak.
54 BİN 882 ÖĞRENCİ DİĞER İLLERE NAKİL YAPTIRDI
- Okula başlayamayacak durumda olanlardan isteyenler kayıtlarını diğer okullara aldırabilecek mi? Bu yöndeki çalışmalar başladı mı?
Deprem bölgesindeki öğrencilerimizden isteyenlerin nakillerini diğer illere aldırabilmeleri için gerekli düzenlemeyi yaptık. 18 Şubat Pazar günü itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere naklini aldırdı. Bundan sonra da bu talepte bulunan öğrenciler için her türlü kolaylık sağlanacak.