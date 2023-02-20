1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem... Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak!
Depremden etkilenen öğrencilere 1100 TL'ye kadar burs verilecek. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplamda 11 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrası öğrenciler için burs duyuruları yapılmaya başlandı. Peki depremzede öğrencilere ne kadar, burs veriliyor? Haberimizde burs imkanı sağlayan kurumlara yer verdik.
Depremden etkilenen öğrencilere verilecek. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri dikkat! Kahramanmaraş merkezli deprem felaketin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda depremzede öğrencilere burs verilmesi kararlaştırıldı. O kurum ve kuruluşlar harekete geçti. Afet bölgesi kabul edilen 11 ilde pek çok öğrencinin yaşadığı mağduriyete son vermek için eğitim dernekleri ve vakıflar düğmeye bastı. Daha fazla öğrenciye ulaşmak için afet fonları ile kontenjanlar artırılarak hem burs hem de okullara tadilat ve malzeme desteği sağlanıyor. TEV, KAHEV, İTÜ, ODTÜ, BOYUT, TÜBİTAK, TÖZOK, TÖDER, ÖZDER, ÖZDEBİR, ÖZKURBİR, Genç Trabzonlular Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği...
Büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere 11 ilde pek çok öğrencinin yaşadığı mağduriyete son vermek için eğitim dernekleri ve vakıflar harekete geçti. Öncelikle ailesi ve kendisi depremden etkilenen bursiyerleriyle iletişim kurmaya çalışan kurumlar, verdikleri burs miktarını iki katına çıkararak öğrencilerin bu zor günlerinde yanlarında olduklarını gösterdiler.
Şimdi de deprem bölgesinde daha fazla öğrenciye ulaşmak için afet fonları ile kontenjanlarını artırarak hem burs hem de okullara tadilat ve malzeme desteği sağlamak üzere kolları sıvadılar. İlkokuldan üniversiteye farklı kademelerde verdikleri burslarla depremzede öğrencilerin yanında olan kurumları derledik.