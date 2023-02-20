1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem... Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak!

Depremden etkilenen öğrencilere verilecek. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri dikkat! Kahramanmaraş merkezli deprem felaketin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda depremzede öğrencilere burs verilmesi kararlaştırıldı. O kurum ve kuruluşlar harekete geçti. Afet bölgesi kabul edilen 11 ilde pek çok öğrencinin yaşadığı mağduriyete son vermek için eğitim dernekleri ve vakıflar düğmeye bastı. Daha fazla öğrenciye ulaşmak için afet fonları ile kontenjanlar artırılarak hem burs hem de okullara tadilat ve malzeme desteği sağlanıyor. TEV, KAHEV, İTÜ, ODTÜ, BOYUT, TÜBİTAK, TÖZOK, TÖDER, ÖZDER, ÖZDEBİR, ÖZKURBİR, Genç Trabzonlular Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği...