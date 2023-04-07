YÖK’ten flaş uzaktan eğitim kararı, uzatıldı! Erol Özvar ’Uygundur’ diyerek o illeri açıkladı! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri üniversitelere...

Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan itibarıyla başladı. Ancak deprem bölgelerinde uzaktan eğitim devam ediyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde bahar dönemine ilişkin alınan kararları, ''Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkenin mevcut durumunu dikkate alarak gerçekleştirdik.'' diyerek açıklamıştı. Özvar yeni açıklamasında o iller için uzaktan öğretimin sürdürülmesinin uygun olacağını belirtti.