YDS 2023 CEVAP ANAHTARI A-B-C-D kitapçığı! osym.gov.tr: YDS/1 soru kitapçığı cevapları FULL PDF indir! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama...

YDS adayları merakla bekliyordu, 9 Nisan 2023 Pazar günü ÖSYM tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) yapıldı. Sınav saat 10.15'te başladı. 180 dakika süren ve toplaö 80 sorunun sorulduğu sınavın tamamlanmasının ardından soru kitpaçığı ve cevap anahtarı gündeme geldi. Peki YDS 2023 cevap anahtarı a-b-c-d kitapçığı yayımlandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?