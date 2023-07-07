YÖK’ten flaş karar, az evvel onaylandı! Yükseköğretim Kurulu ’Tüm öğrenciler’ diyerek açıkladı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...

YÖK'ten flaş sınav kararı ve onaylandı! Yapılan açıklamada, ''Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.'' denildi. İşte 3 başlıkta alınan kararların tümü...