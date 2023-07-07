YÖK'ten flaş karar, az evvel onaylandı! Yükseköğretim Kurulu 'Tüm öğrenciler' diyerek açıkladı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından az evvel duyuruldu. Milyonlarca üniversite öğrencisini kapsıyor. Son dakika haberine göre Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlar üniversitelere gönderildi. Önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler için geçerli olacak! 3 başlıkta açıklandı. O öğrenciler hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek. İşte diğer kararlar...
07.07.2023 19:15 - Son Güncelleme: 07.07.2023 19:15
YÖK'ten flaş sınav kararı ve onaylandı! Yapılan açıklamada, ''Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.'' denildi. İşte 3 başlıkta alınan kararların tümü...
YÖK'TEN YENİ KARARLAR
Bir yandan da Yükseköğretim Kurulu'dan sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Buna göre YÖK azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.