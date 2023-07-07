KYK BURSLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2023 Temmuz KYK paraları yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ücretleri zamlandı mı?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ödemelerinde son durum merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin faydalandığı KYK burs ve kredi ödemeleri her ay düzenli olarak Ziraat Bankası aracılığı ile hesaplara yatırlıyor. Asgari ücret ve emekli-memur zamlarının ardından KYK ödemelerine de zam gelecek mi sorusu gündemde yer alıyor. Bu noktada KYK bursları ne kadar, kaç TL oldu sorusu sıkça araştırılır oldu. Peki 2023 Temmuz KYK paraları yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ücretleri zamlandı mı?
KYK bursları ne zaman, hangi tarihte yatacak, burs ve kredilere zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu sorusu öğrencilerin gündeminde. Üniversite eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencileri 2022 yılında aylık 850 TL ödeme alıyordu. 2023 yılında da bu ödeme 1250 TL'ye yükseltildi. İşte Temmuz ayı ödeme tarihleri ve zam hakkında merak edilenler...
TEMMUZ KYK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
KYK ödemeleri bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı numarasının son hanesi baz alınarak ona göre sırasıyla ödenmektedir. KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır.
Üniversite öğrencileri tarafından en çok merak edilen konu ise KYK ödemelerinin yaz aylarında ödenip ödenmeyeceği olurken, KYK burs ödemeleri hak sahibi üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca ödeneceği bilgisi verildi.
Temmuz ayı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarasının son hanesi baz alınarak gerçekleşecek ödeme takvimi ise şu şekilde yer alıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarasının son hanesi 0 olan üniversite öğrencilerine ayın 6'sında
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarasının son hanesi 2 olan üniversite öğrencilerine ayın 7'sinde