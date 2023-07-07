KYK BURSLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2023 Temmuz KYK paraları yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ücretleri zamlandı mı?

KYK bursları ne zaman, hangi tarihte yatacak, burs ve kredilere zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu sorusu öğrencilerin gündeminde. Üniversite eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencileri 2022 yılında aylık 850 TL ödeme alıyordu. 2023 yılında da bu ödeme 1250 TL'ye yükseltildi. İşte Temmuz ayı ödeme tarihleri ve zam hakkında merak edilenler...