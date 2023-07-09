2023 YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM son dakika duyurdu! İşte YKS-AYT-TYT-YDT sonuç tarihleri
17 Haziran'da TYT, 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarıyla YKS sınavları tamamlandı. Şu anda öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanma tarihini bekliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sınav sonuçları için "son dakika açıklama" yapılacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler tercihlerini yapabilecekler. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Üniversite sınavları hangi gün açıklanacak? İşte merak edilenler...
YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasıyla birlikte YKS 2023 sınav sonuçları açıklanacak. 17-18 Haziran tarihlerinde sınava giren öğrenciler artık puanlarını öğrenebilecekler. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav sonuçları sorgulanabilecek. İşte sonuç tarihi ve tercihlere dair detaylar haberimizde...
ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.