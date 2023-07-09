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Haberler Eğitim 2023 YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM son dakika duyurdu! İşte YKS-AYT-TYT-YDT sonuç tarihleri

2023 YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM son dakika duyurdu! İşte YKS-AYT-TYT-YDT sonuç tarihleri

17 Haziran'da TYT, 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarıyla YKS sınavları tamamlandı. Şu anda öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanma tarihini bekliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sınav sonuçları için "son dakika açıklama" yapılacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler tercihlerini yapabilecekler. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Üniversite sınavları hangi gün açıklanacak? İşte merak edilenler...

09.07.2023 12:31 - Son Güncelleme: 09.07.2023 12:31
2023 YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM son dakika duyurdu! İşte YKS-AYT-TYT-YDT sonuç tarihleri

YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasıyla birlikte YKS 2023 sınav sonuçları açıklanacak. 17-18 Haziran tarihlerinde sınava giren öğrenciler artık puanlarını öğrenebilecekler. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav sonuçları sorgulanabilecek. İşte sonuç tarihi ve tercihlere dair detaylar haberimizde...

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2023 YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM son dakika duyurdu! İşte YKS-AYT-TYT-YDT sonuç tarihleri

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. Sırada sonuçlar var.

ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM son dakika duyurdu! İşte YKS-AYT-TYT-YDT sonuç tarihleri

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM son dakika duyurdu! İşte YKS-AYT-TYT-YDT sonuç tarihleri

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

2023 YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM son dakika duyurdu! İşte YKS-AYT-TYT-YDT sonuç tarihleri

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.

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