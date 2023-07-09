2023 YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM son dakika duyurdu! İşte YKS-AYT-TYT-YDT sonuç tarihleri

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

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