YÖK’ten flaş karar, 5 gün kaldı! YKS’ye girecek öğrencilere son dakika duyuru geldi! Bu yıl ilk kez yaşanacak! Lise son sınıflar, mezun olanlar...

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sınavlarla ilgili düzenleme yapıldığını şu sözlerle duyurmuştu;

"Biliyorsunuz önümüzde 2 tane büyük sınav var. Bir LGS sınavı var liselere yerleştirmek için. Bir de YKS sınavı var, üniversitelere yerleştirmeyle ilgili. Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak."