YÖK'ten flaş karar, 5 gün kaldı! YKS'ye girecek öğrencilere son dakika duyuru geldi! Bu yıl ilk kez yaşanacak! Lise son sınıflar, mezun olanlar...
YKS sınavına girmeye hazırlanan yüzbinlerce öğrenci içi heyecan dorukta. Bu noktada YÖK'ten ve ÖSYM'den gelen son dakika açıklamalar, duyurular yakından takip ediliyor. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17 ve 19 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi 17 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi de 18 Haziran'da yapılacak. Sınav için bekleyiş devam ederken tüm detaylar da ortaya çıktı. Sınav ile ilgili yeni kararlar belli oldu. Peki Yüzde 25 ek kontenjan nedir? YKS kaç soru, kaç dakika? YKS'ye girerken nelere dikkat edilmeli, neler yasak? İşte tüm merak edilenler.
YKS İLE İLGİLİ DEĞİŞİMLER
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimine göre öğrenciler sınava 3 oturumda girecek.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)
Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek.
2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar)
Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek.
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar),
Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sınavlarla ilgili düzenleme yapıldığını şu sözlerle duyurmuştu;
"Biliyorsunuz önümüzde 2 tane büyük sınav var. Bir LGS sınavı var liselere yerleştirmek için. Bir de YKS sınavı var, üniversitelere yerleştirmeyle ilgili. Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak."