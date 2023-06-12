BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2023! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri! En güzel, hazır...

Dönem boyunca çok çalıştığını ve emek verdiğini gözlemledim. Bir dönem geride kaldı.İyi tatiller

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Son derece başarılı geçen ikinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…