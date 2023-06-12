BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2023! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri! En güzel, hazır...
Karne görüşü gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl öğrenciler 16 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. Başarılı, başarısız öğrenciler için motive edici, farklı, değişik, hazır, en güzel, anlamlı karne görüşlerini okuyucularımız için derledik. 2. dönem mezun olacak öğrenciler için, anaokulu, özel eğitim öğrencileri için, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı öğretmen karne görüşleri yer alıyor. İşte Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri.
Motive edici, hazır, güzel, anlamlı karne görüşü örnekleri belli oldu. 2023 yılında 16 Haziran Cuma günü milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşacak ve jet hızıyla yaz tatiline başlayacak. Bu noktada öğrenciler için karne görüşleri gündemde yer alıyor. 1. sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrenciler için karne görüşleri araştırılıyor. Bu noktada başarılı ve başarısız öğrenciler için karne görüşü örnekleri ortaya çıktı. İşte Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri!
Dönem boyunca çok çalıştığını ve emek verdiğini gözlemledim. Bir dönem geride kaldı.İyi tatiller
Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.
Son derece başarılı geçen ikinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…
Sen her hedefe ulaşabilecek azim ve kararlılığa sahipsin. Seninle gurur duyuyorum.
Başarı için plan yapmıyorsanız o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Seni planlı ve disiplinli çalışmalarından ötürü kutlarım.
Karnedeki iyi notlara baktıkça ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.