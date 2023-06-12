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Haberler Eğitim BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2023! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri! En güzel, hazır...

BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2023! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri! En güzel, hazır...

Karne görüşü gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl öğrenciler 16 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. Başarılı, başarısız öğrenciler için motive edici, farklı, değişik, hazır, en güzel, anlamlı karne görüşlerini okuyucularımız için derledik. 2. dönem mezun olacak öğrenciler için, anaokulu, özel eğitim öğrencileri için, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı öğretmen karne görüşleri yer alıyor. İşte Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri.

12.06.2023 17:05 - Son Güncelleme: 12.06.2023 17:05
BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2023! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri! En güzel, hazır...

Motive edici, hazır, güzel, anlamlı karne görüşü örnekleri belli oldu. 2023 yılında 16 Haziran Cuma günü milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşacak ve jet hızıyla yaz tatiline başlayacak. Bu noktada öğrenciler için karne görüşleri gündemde yer alıyor. 1. sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrenciler için karne görüşleri araştırılıyor. Bu noktada başarılı ve başarısız öğrenciler için karne görüşü örnekleri ortaya çıktı. İşte Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri!

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BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2023! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri! En güzel, hazır...

MOTİVE EDİCİ ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ 2023

Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yaz tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2023! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri! En güzel, hazır...

Dönem boyunca çok çalıştığını ve emek verdiğini gözlemledim. Bir dönem geride kaldı.İyi tatiller

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Son derece başarılı geçen ikinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…

BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2023! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri! En güzel, hazır...

BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

Derslerde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini dilerim.

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller…

BAŞARILI, BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ 2023! Okul öncesi, özel eğitim, ilk-ortaokul, lise yaz tatili karne görüşü örnekleri! En güzel, hazır...

Sen her hedefe ulaşabilecek azim ve kararlılığa sahipsin. Seninle gurur duyuyorum.

Başarı için plan yapmıyorsanız o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Seni planlı ve disiplinli çalışmalarından ötürü kutlarım.

Karnedeki iyi notlara baktıkça ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

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