Takdir teşekkür kaç puanla alınır? TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2023! 2. dönem karne nasıl hesaplanır? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar...

Karnelerini almak için gün sayan öğrenciler bir yandan da notlarını hesaplamaya başladı. Okullar bu yıl 16 Haziran'da kapanacak. Milyonlarca öğrenci Cuma günü karnelerini alacak ve yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Peki 2. dönem karne nasıl hesaplanır? Takdir teşekkür kaç puanla alınır? İşte Karne notu hesaplama robotu! Takdir teşekkür hesaplama yolu! Ders notu hesaplama ekranı MEB! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar için karne notu hesaplama sürecinin tamamı haberimizde...