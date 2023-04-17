YÖK o illeri işaret etti! Erol Özvar'dan kritik açıklama! Tek ders + yeterlilik + ara sınavlar, tez izleme! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri...
Deprem felaketi sonrası üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Alınan son kararla birlikte hibrit eğitim başladı. Geçtiğimiz günlerde dileyen öğrencilerin okullarında yüz yüze eğitime başlayacağı bildirilmişti. Gelinen son aşamada 142 üniversitede hibrit eğitime geçildi. 13 üniversite çevrimiçi eğitimi sürdürüyor. 42 üniversite ise senato kararı bekliyor. Peki ara sınavlar nasıl yapılacak? Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı...
Milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK'ün son kararı sonrası hibrit eğitime başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınan yeni kararları açıklamasının ardından bazı üniversiteler uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulduğu hibrit eğitim modeli başladı. Gözler bu kez sınavlara çevrildi. İşte son gelişmeler...
YÖK Başkanı Erol Özvar son açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.
Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.