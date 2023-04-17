Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’’LGS ve YKS’ye girecek öğrenciler’’ diyerek uyardı! 8, 9, 10, 11, 12.sınıflar... MEB’den flaş karar, yeni belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer peş peşe yeni açıklamalarda bulundu. Nisan ara tatiline az bir süre kala öğrenciler MEB'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Özer son olarak, deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu. Peki Nisan ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak? Bakan Özer, "Öğrencilerden bir istirhamımız olacak.'' dedi. İşte detaylar...