meb.gov.tr BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI 2023! 1.2.3.4.sınıf BİLSEM taban- tavan kazanma puanları! Bireysel değerlendirmeye hak kazananlar listesi PDF!

BİLSEM sonuçları için öğrenciler arama motorlarında araştırmalara başladı. BİLSEM sonuçlarını merak edenler 2023 takvimini inceliyor. Normal eğitim kurumlarında zihinsel, görsel, müzik gibi alanlarda özel yeteneği bulunan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı 2023? İşte detaylar...