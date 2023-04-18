meb.gov.tr BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI 2023! 1.2.3.4.sınıf BİLSEM taban- tavan kazanma puanları! Bireysel değerlendirmeye hak kazananlar listesi PDF!
BİLSEM sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Sınav takvimine göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 19 Nisan'da belli olacak. 24-28 Nisan tarihlerinde ise itiraz başvuruları alınacak. Peki, 2023 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 1.2.3.4.sınıf BİLSEM kazanma puanı kaç? Bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
18.04.2023 08:59 - Son Güncelleme: 18.04.2023 08:59
BİLSEM sonuçları için öğrenciler arama motorlarında araştırmalara başladı. BİLSEM sonuçlarını merak edenler 2023 takvimini inceliyor. Normal eğitim kurumlarında zihinsel, görsel, müzik gibi alanlarda özel yeteneği bulunan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı 2023? İşte detaylar...
BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandığında http://meb.gov.tr bağlantısı üzerinden öğrenilebilecek.
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