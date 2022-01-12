Yarıyıl tatili (Sömestr) 21 güne uzatılacak mı belli oldu! MEB flaş kararı duyurdu Mahmut Özer'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren 15 tatil açıklaması...

OKULLAR KAPANACAK MI?

- "Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir.

- En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.