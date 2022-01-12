Yarıyıl tatili (Sömestr) 21 güne uzatılacak mı belli oldu! MEB flaş kararı duyurdu Mahmut Özer'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren 15 tatil açıklaması...
Yarıyıl tatili (Sömestr) uzatılacak mı belli oldu! MEB flaş kararı duyurdu. Mahmut Özer'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren 15 tatil açıklaması geldi. Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken yarıyıl tatiline az bir süre kala milyonlarca kişinin aklında 'Tatil uzayacak mı?' sorusu var. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında konuya ilişkin bilgileri paylaştı. Sosyal medyaya ortaya atılan tatil uzayacak iddiasına yönelik konuşan Özer kafalardaki soru işaretlerini bir bir giderdi. İşte Bakan Özer'in kritik açıklamaları...
Yarıyıl tatilinin erkene alınacağı gündeme geldi. Koronavirüs salgını sürecinde yeni varyantın ortaya çıkması ile sokağa çıkma yasağı, uzaktan eğitim gibi seçenekler yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Vatandaşlar sık sık kısıtlama olacak mı, uzaktan eğitime geri dönülecek mi? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. Mahmut Özer yüz yüze eğitimde ısrarcı olduklarını her defasında yineliyor. Ancak bu kez de önümüzdeki haftaki yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddia edildi. Bakan Özer o iddialara da net yanıt verdi. İşte Yarıyıl tatili uzatılacak mı? sorusuna Özer'den cevap...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında Yarıyıl tatili uzayacak mı? Erkene alınacak mı? sorularına yanıt verdi. Özer, Omikron varyantını takip ettiklerini belirtirken "Erken tatil şimdilik gündemimizde yok" diye konuştu.
OKULLAR KAPANACAK MI?
- "Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir.
- En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.
KAPANAN OKUL YOK
- Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. Biz 10 binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz... 2022'deki hedefimiz 100 milyon kitaba ulaşmak tüm kütüphanelerde.