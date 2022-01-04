Yüz yüze eğitim bitecek mi sorusuna Mahmut Özer'den son dakika açıklama: Eğer bir kapanma olacaksa... MEB kararını verdi Okullar kapanacak mı?

Bu nedenle okulların ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu sıklıkla tekrarladım. Tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin ötesinde alınabilecek bir önlem de yok. Biz de bu önlemleri süreci yürütmenin merkezine koyduk. Oldukça işlevsel bir mekanizma kurduk. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci şu ana kadar başarılı bir şekilde yürüttük.