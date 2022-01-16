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Haberler Yaşam Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! 17 Ocak 2022'de o illerde eğitime 1 gün ara

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! 17 Ocak 2022'de o illerde eğitime 1 gün ara

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda 17 Ocak 2022'de o illerde eğitime 1 gün ara verilecek. İşte Pazartesi günü kar tatili yaşayacak o iller.

16.01.2022 18:28 - Son Güncelleme: 16.01.2022 18:29
Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! 17 Ocak 2022’de o illerde eğitime 1 gün ara

Artvin'de kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

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Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! 17 Ocak 2022’de o illerde eğitime 1 gün ara

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! 17 Ocak 2022’de o illerde eğitime 1 gün ara

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! 17 Ocak 2022’de o illerde eğitime 1 gün ara

KASTAMONU
Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! 17 Ocak 2022’de o illerde eğitime 1 gün ara

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

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