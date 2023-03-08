YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Mart 2023 Perşembe hangi illerde okulla tatil? MEB İL İL LİSTE son dakika! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Milli Eğitim Bakanlığı il il listeyi paylaştı. Hangi illerde okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Deprem felaketi nedeniyle okullar 6 Şubat'tak kapatılmıştı. 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılmasının ardından gözler 10 ile çevrildi. Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde de kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Peki 9 Mart 2023 Perşembe hangi illerde okulla tatil? Yarın okullar var mı, açık mı? İşte son dakika gelişmeler...