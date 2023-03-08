YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Mart 2023 Perşembe hangi illerde okulla tatil? MEB İL İL LİSTE son dakika! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
Kahramanmaraş depremi nedeniyle halen bir çok ilde okullar kapalı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların il il, ilçe ilçe kademeli olarak açılmasına karar verdi. Yeni takvim de geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Peki yarın okul var mı, tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? İşte 9 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi son dakika MEB açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanlığı il il listeyi paylaştı. Hangi illerde okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Deprem felaketi nedeniyle okullar 6 Şubat'tak kapatılmıştı. 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılmasının ardından gözler 10 ile çevrildi. Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde de kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Peki 9 Mart 2023 Perşembe hangi illerde okulla tatil? Yarın okullar var mı, açık mı? İşte son dakika gelişmeler...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Perşembe günü , Adana, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay'da okullar tatil.
DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
6 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
"İllerin ve okul binaların durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açtık. 3 ilimizde 1 Mart'ta başlayan eğitim öğretim 3 ilimizde 13 Mart'ta, 4 ilimizde 27 Mart'ta devreye girecek."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çevrimiçi olarak depremden etkilenen 10 ilin Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki durum ele alınırken; eğitim öğretime 13 Mart'ta başlayacak Adana, Osmaniye, Gaziantep ile 27 Mart'ta başlayacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde devam eden son hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
13 MART'TA OKULLARIN AÇILACAĞI İLLER HANGİLERİ?
1 Mart'ta açılması beklenen Adana'da okullar 13 Mart'a kadar ertelendi. İkinci kategoride yer alan Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta eğitime başlayacak.