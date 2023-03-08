O kişilerden alınmayacak! 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ açıklandı! YKS sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi BANKALARDAN yatacak? TYT, AYT, YDT tarihi...
ÖSYM tarafından az önce yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. İşte YKS sınav tarihi ve ücretleri...
08.03.2023 11:53 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:18
ÖSYM YKS TAKVİMİ 2023
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.