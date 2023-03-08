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Haberler Eğitim O kişilerden alınmayacak! 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ açıklandı! YKS sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi BANKALARDAN yatacak? TYT, AYT, YDT tarihi...

O kişilerden alınmayacak! 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ açıklandı! YKS sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi BANKALARDAN yatacak? TYT, AYT, YDT tarihi...

ÖSYM tarafından az önce yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. İşte YKS sınav tarihi ve ücretleri...

takvim.com.tr
08.03.2023 11:53 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:18
O kişilerden alınmayacak! 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ açıklandı! YKS sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi BANKALARDAN yatacak? TYT, AYT, YDT tarihi...

YKS tarihi ÖSYM tarafından az önce yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı.

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O kişilerden alınmayacak! 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ açıklandı! YKS sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi BANKALARDAN yatacak? TYT, AYT, YDT tarihi...

DEPREMZEDELERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

O kişilerden alınmayacak! 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ açıklandı! YKS sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi BANKALARDAN yatacak? TYT, AYT, YDT tarihi...

ÖSYM YKS TAKVİMİ 2023

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

O kişilerden alınmayacak! 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ açıklandı! YKS sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi BANKALARDAN yatacak? TYT, AYT, YDT tarihi...

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

O kişilerden alınmayacak! 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ açıklandı! YKS sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi BANKALARDAN yatacak? TYT, AYT, YDT tarihi...

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

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