Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, büro, destek personeli... MEB'den atama kararı son dakika! TAKVİM açıklandı, kadroya başvurular için son tarih 31 Mart 2023!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Sözleşmeli personelin kadroya atanma başvuruları alınmaya başlandı. Bu kapsamda başvurular, elektronik ortamda 31 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Peki, atama başvurusu nasıl yapılır? Kimler atama başvurusu yapabilecek? İşte tüm detaylar haberimizde!