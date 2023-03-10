Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, büro, destek personeli... MEB'den atama kararı son dakika! TAKVİM açıklandı, kadroya başvurular için son tarih 31 Mart 2023!
MEB son dakika atama haberleri gündemde sıklıkla araştırılıyor. Son dakika duyuruya göre, sözleşmeli personel için atama başvuruları başladı. Elektronik ortamda alınmaya başlanan başvurular, 31 Mart mesai bitiminde sona erecek. Peki, atama başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Sözleşmeli personelin kadroya atanma başvuruları alınmaya başlandı. Bu kapsamda başvurular, elektronik ortamda 31 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Peki, atama başvurusu nasıl yapılır? Kimler atama başvurusu yapabilecek? İşte tüm detaylar haberimizde!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere başvurularını 31 Mart'a kadar alacak.
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli fizyoterapist, sözleşmeli idari büro görevlisi, sözleşmeli idari destek görevlisi ve sözleşmeli destek personelinin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere yapacakları başvuruya ilişkin duyuru yayımlandı.