YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Mart 2023 Pazartesi okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu öğrencilerin gündeminde sıkça araştırılıyor. Depremler ve olumsuz hava şartları nedeniyle son haftalarda bir çok okul tatil edildi ve tekrar açıldı. Ancak depremden etkilenen 4 ilde henüz okullar açılamadı. Bu noktada deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı merak edilirken, 27 Mart'a dikkat çekildi. Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde okullar Pazartesi açılacak. İşte 27 Mart 2023 okulların açılacağı il ve ilçeler listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...