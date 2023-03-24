YÖK Başkanı Erol Özvar ''10 gün sonra'' diyerek açıkladı! Üniversite hazırlık, ön lisans, lisans... Yüz yüze eğitim için son dakika karar, belli oldu!

Hazırlık, ön lisans, lisans, yükseklisans, doktora öğrencileri dikkat! Nisan ayında üniversiteler açılacak mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Milyonlarca üniversite öğrencisi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası online eğitimle ders almaya başlamıştı. Başkan Erdoğan yüz yüze eğitime verilen ara hakkında, ''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.'' dedi. İşte flaş detaylar...