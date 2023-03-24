YÖK Başkanı Erol Özvar ''10 gün sonra'' diyerek açıkladı! Üniversite hazırlık, ön lisans, lisans... Yüz yüze eğitim için son dakika karar, belli oldu!
Yüz yüze eğitim için son dakika flaş karar, belli oldu! YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamasında, ''Alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Buna göre 10 gün sonra yüz yüze eğitim hakkında yeni bir açıklama yapılabilir. Üniversitelerde eğitim gören 1,2,3,4,5,6, sınıflar, yükseklisans ve doktora öğrencilerini ilgilendiriyor. İşte son gelişmeler...
Hazırlık, ön lisans, lisans, yükseklisans, doktora öğrencileri dikkat! Nisan ayında üniversiteler açılacak mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Milyonlarca üniversite öğrencisi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası online eğitimle ders almaya başlamıştı. Başkan Erdoğan yüz yüze eğitime verilen ara hakkında, ''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.'' dedi. İşte flaş detaylar...
NİSAN AYINDA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Son dakika... 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası üniversiteler kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti. Öğrenciler YÖK'ün duyularını bu noktadan itibaren yakından takip etmeye başladı.
Erol Özvar geçtiğimiz günlerde "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" açıklamasında bulunmuştu.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ!
Bir önceki gün de önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ardından da YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yeni açıklamalar geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu:
''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.
Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."