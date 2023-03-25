MEB son dakika duyurdu. 3.5 gün Ramazan Bayramı tatili+ara tatil... Öğrenciler bu habere çok sevinecek. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bu haberi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin merakla ettiği sorular yanıt buldu.