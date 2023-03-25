MEB son dakika duyurdu! 3.5 gün Ramazan Bayramı tatili+ara tatil... Öğrenciler bu habere çok sevinecek! İlkokul, ortaokul, lise...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı tatili ile ara tatil açıklaması geldi. Bakanlıktan gelen açıklamaya gelen merak edilen sorular yanıt buldu. Yayımlanan takvime göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak. Bu kapsamda ara tatilin 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Son dakika olarak duyurulan karar ise öğrencilerde büyük bir sevinç yarattı. İşte haberin detayı!
25.03.2023 12:39 - Son Güncelleme: 25.03.2023 13:15
MEB son dakika duyurdu. 3.5 gün Ramazan Bayramı tatili+ara tatil... Öğrenciler bu habere çok sevinecek. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bu haberi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin merakla ettiği sorular yanıt buldu.
MEB SON DAKİKA AÇIKLADI!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak.