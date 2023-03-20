YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB - Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
21 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi belli oldu. Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valilik açıklamaları yakından takip edilirken milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi, velisi ve öğretmenler yarın hangi illerde okullar tatil olduğunu araştırmaya başladı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve devam eden artçılar nedeniyle o illerde okullar kapalı kalmaya devam edecek. Peki kar tatili duyurusu var mı? İşte il il liste.
Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu Salı gününün yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda depremler ve kar nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edildi. Gözler bu kez gelecek haftaya çevrildi. Peki 21 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller hangileri? Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu, Düzce, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? İşte MEB - Valilik son dakika açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Deprem bölgesinde okulların 3 kategoride açılmasına karar verilmişti. Birinci kategoride yer alab Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, ikinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açılmıştı.
Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise okulların 27 Mart Pazartesi günü açılmasına karar verildi. Buna göre bu 4 ilde yarın okullar kapalı olacak.
21 MART 2023 SALI GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!
Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde 20 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmişti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız" ifadeleri yer almıştı.