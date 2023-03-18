YÖK Başkanı Erol Özvar’dan açıklama! 2023 Nisanda üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman?

Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu. Bu noktada binlerce öğrenci "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?" sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi.