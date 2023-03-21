Üniversitelilere müjde, flaş yüz yüze eğitim açıklaması! YÖK Başkanı Erol Özvar az evvel tarih vererek duyurdu! Hazırlık, önlisans, lisans, yüksek...

Üniversitelilerde eğitim o tarihte başlıyor. YÖK son dakika açıklamaları Takvim.com.tr'de! Okullarda eğitime deprem nedeniyle ara verilmişti. Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçme kararı alındı. Bir süredir derslerini online alan yüzbinlerce üniversite öğrencisi fakültelerine ne zaman kavuşacaklarını merak ediyor. Erol Özvar sık sık son duruma ilişkin bilgiler vererek öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini gideriyor. Bu noktada üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna da yanıt veren Özvar tarih bile verdi. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları.