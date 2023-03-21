Üniversitelilere müjde, flaş yüz yüze eğitim açıklaması! YÖK Başkanı Erol Özvar az evvel tarih vererek duyurdu! Hazırlık, önlisans, lisans, yüksek...
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan peş peşe flaş açıklamalar geldi. Deprem felaketi nedeniyle üniversitelerin hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıflarında okuyan öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. Bu noktada yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sıklıkla araştırılıyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerle ilgili alınan kararı Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.
Üniversitelilerde eğitim o tarihte başlıyor. YÖK son dakika açıklamaları Takvim.com.tr'de! Okullarda eğitime deprem nedeniyle ara verilmişti. Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçme kararı alındı. Bir süredir derslerini online alan yüzbinlerce üniversite öğrencisi fakültelerine ne zaman kavuşacaklarını merak ediyor. Erol Özvar sık sık son duruma ilişkin bilgiler vererek öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini gideriyor. Bu noktada üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna da yanıt veren Özvar tarih bile verdi. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Nisan ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için hazırlıkların tamamlandığını doğruladı.