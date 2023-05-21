YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 22 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? MEB son dakika açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...
Yarın okul var mı, tatil mi sorusu 19 Mayıs ve hafta sonu tatilinin sona ermesiyle sıkça araştırılmaya başlandı. Öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Cumartesi- Pazar hafta sonu tatilinin birleşmesiyle toplam 3 gün tatil yapmış oldu. Peki 22 Mayıs 2023 Pazartesi ders var mı? İşte MEB son dakika açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...
21.05.2023 09:21 - Son Güncelleme: 21.05.2023 09:21
22 Mayıs 2023 Pazartesi ders var mı yok mu merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geldi. Böylelikle resmi tatil ve hafta sonu tatili birleşti. Milyonlarca öğrenci bu hafta 3 gün tatil yapmış oldu. Gözler şimdi Pazartesi gününde. Öğrenci ve veliler 22 Mayıs'ta okullar tatil mi öğrenmek istiyor. Peki YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 22 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi?