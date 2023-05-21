YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 22 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? MEB son dakika açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...

22 Mayıs 2023 Pazartesi ders var mı yok mu merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geldi. Böylelikle resmi tatil ve hafta sonu tatili birleşti. Milyonlarca öğrenci bu hafta 3 gün tatil yapmış oldu. Gözler şimdi Pazartesi gününde. Öğrenci ve veliler 22 Mayıs'ta okullar tatil mi öğrenmek istiyor. Peki YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 22 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi?