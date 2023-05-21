MEB'den 3. tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Ara vereceğiz' açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar 27-28-29 Mayıs'ta 3 gün...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları milyonlarca öğrenci, velisi ve öğretmenler tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Öğrenciler Mayıs ayında tatile doymadı! 14 Mayıs seçimleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı derken hafta sonları dahil toplamda 6 gün tatil yaptı. Yeni bir müjdeli haber daha bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasıyla gözler 29 Mayıs'a çevrildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler için o tarih işaret edildi. İşte detaylar...
21.05.2023 12:16 - Son Güncelleme: 21.05.2023 12:16
27-28-29 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin gelecek açıklamalar dört gözler bekleniyor. Bu yıl Mayıs ayında öğrencilere 2 kez tatil müjdesi verilmişti. Hem 14 Mayıs seçimler hem de 19 Mayıs bayramı dolayısıyla öğrenciler dolu dolu tatil yapmıştı. Yeni bir tatil müjdesi daha bekleniyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları sıkça gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tatil için o tarih işret edildi! İlkokul, ortaokul ve liselere...
ÖĞRENCİLER 3. TATİL MÜJDESİNİ DUYUNCA HAVALARA UÇACAK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak 14 Mayıs'taki seçimler nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların tatil edildiğini müjdelemişti.