MEB’den 3. tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ’Ara vereceğiz’ açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar 27-28-29 Mayıs’ta 3 gün...

27-28-29 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin gelecek açıklamalar dört gözler bekleniyor. Bu yıl Mayıs ayında öğrencilere 2 kez tatil müjdesi verilmişti. Hem 14 Mayıs seçimler hem de 19 Mayıs bayramı dolayısıyla öğrenciler dolu dolu tatil yapmıştı. Yeni bir tatil müjdesi daha bekleniyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları sıkça gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tatil için o tarih işret edildi! İlkokul, ortaokul ve liselere...