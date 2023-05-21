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Haberler Eğitim MEB'den 3. tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Ara vereceğiz' açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar 27-28-29 Mayıs'ta 3 gün...

MEB'den 3. tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Ara vereceğiz' açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar 27-28-29 Mayıs'ta 3 gün...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları milyonlarca öğrenci, velisi ve öğretmenler tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Öğrenciler Mayıs ayında tatile doymadı! 14 Mayıs seçimleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı derken hafta sonları dahil toplamda 6 gün tatil yaptı. Yeni bir müjdeli haber daha bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasıyla gözler 29 Mayıs'a çevrildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler için o tarih işaret edildi. İşte detaylar...

21.05.2023 12:16 - Son Güncelleme: 21.05.2023 12:16
MEB’den 3. tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ’Ara vereceğiz’ açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar 27-28-29 Mayıs’ta 3 gün...

27-28-29 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin gelecek açıklamalar dört gözler bekleniyor. Bu yıl Mayıs ayında öğrencilere 2 kez tatil müjdesi verilmişti. Hem 14 Mayıs seçimler hem de 19 Mayıs bayramı dolayısıyla öğrenciler dolu dolu tatil yapmıştı. Yeni bir tatil müjdesi daha bekleniyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları sıkça gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tatil için o tarih işret edildi! İlkokul, ortaokul ve liselere...

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MEB’den 3. tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ’Ara vereceğiz’ açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar 27-28-29 Mayıs’ta 3 gün...

ÖĞRENCİLER 3. TATİL MÜJDESİNİ DUYUNCA HAVALARA UÇACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak 14 Mayıs'taki seçimler nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların tatil edildiğini müjdelemişti.

MEB’den 3. tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ’Ara vereceğiz’ açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar 27-28-29 Mayıs’ta 3 gün...

Bakan Özer konuya ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

MEB’den 3. tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ’Ara vereceğiz’ açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar 27-28-29 Mayıs’ta 3 gün...

Ardından öğrencilerin yüzü 19 Mayıs tatili ile gülmüştü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta okullar tatil edildi.

MEB’den 3. tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ’Ara vereceğiz’ açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar 27-28-29 Mayıs’ta 3 gün...

19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara vermişti.

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